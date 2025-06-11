شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ403 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 403 دراهم.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 403.00 درهم

عيار 22 سجل 373.00 درهم

عيار 21 سجل 357.50 درهم

عيار 18 سجل 306.50 درهم

عيار 14 سجل 237.25 درهم

عيار 12 سجل 203.25 درهم

الاونصة12 سجل 534.75 درهم

الجنيه الذهب2860.00 درهم

الأونصة بالدولار3324.36 دولار



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،