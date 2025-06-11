شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ351.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 401.50 ريال

عيار 22 سجل 368.00 ريال

عيار 21 سجل 351.25 ريال

عيار 18 سجل 301.00 ريال

عيار 14 سجل 234.25 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الاونصة12485.75 ريال

الجنيه الذهب2810.00 ريال

الأونصة بالدولار3328.73 دولار



على الصعيد العالمي، فتأثرت أسعار الأوقية بعوامل متعددة، أبرزها التحركات في عوائد السندات الأمريكية وتغيرات فى سعر صرف الدولار، وهو ما تسبب في تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند إغلاق الأسبوع. ويُعتقد أن المحادثات السياسية بين قادة الولايات المتحدة والصين قد لعبت دورًا في تهدئة التوترات، ما انعكس على أداء الذهب.