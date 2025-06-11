شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ باين كابيتال ومبادلة على كامل رأس مال أبليونا توب‎ والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت كلا من شركة باين كابيتال إنفستورس إل إل سي، وشركة مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برغبتهما في الاستحواذ على كامل رأس مال شركة أبليونا توب كو جي إم بي أتش بشكل غير مباشر عن طريق شركة أدميرال بيدكو المحدودة.

ويخول هذا الاستحواذ لشركة باين كابيتال إنفستورس إل إل سي التحكم الفردي ويخول لشركة مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي تأثير مادي محتمل "كما هو محدد في قانون المنافسة المصري"، في شركة أبليونا توب كو جي إم بي أتش من خلال استثمار غير مسيطر.

وتعمل شركة باين كابيتال إنفستورس إل إل سي في مصر والعالم في عدة قطاعات، من خلال شركات محفظتها، من بينها تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، الاتصالات، وغيرها، وتعمل شركة مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي في عدة قطاعات منها الطاقة، البترول، الطيران، صناعة وتوريد الألومنيوم، الخدمات المالية، وغيرها.

وفى المقابل تعمل شركة أبليونا توب كو جي إم بي أتش في مصر في نشاط تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة.