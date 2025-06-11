الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37400 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37400 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 11 يونيو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 


عيار 24: 5343 جنيهًا.
عيار 21: 4675 جنيهًا.
عيار 18: 4007 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements