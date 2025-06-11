شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24: 5343 جنيهًا.

عيار 21: 4675 جنيهًا.

عيار 18: 4007 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.