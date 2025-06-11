شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.. عيار 21 يصل هذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 من عيار 21 مع تجاوز المستوى 4670 جنيه للجرام خلال تداولات اليوم، ويستهدف الوصول إلي 4690 جنيها خلال تداولات اليوم فى حالة صعود سعر أونصة الذهب عالميا قرب 3350 دولاراً.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا

عيار 21: 4675 جنيهًا

عيار 18: 4007 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه

واستمر سعر الذهب العالمي في التذبذب لليوم الثاني على التوالي وذلك مع ترقب الأسواق لتطورات اليوم الثاني من محادثات التجارة الأمريكية الصينية في لندن، بينما ارتفاع الدولار ليحد من فرص مكاسب الذهب.

تشمل محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قضايا تتراوح بين التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعادن النادرة. ومن المقرر أن تستمر محادثات التجارة أمس الثلاثاء، حيث تراقب الأسواق عن كثب أي إعلانات عن أي تقدم في المفاوضات.



أدت توقعات المزيد من التهدئة في التوترات التجارية بعد هدنة تجارية مؤقتة في مايو، إلى زيادة الإقبال على المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب. ومع استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يتداول الذهب بحذر وسط متابعة لأي تقدم بين القوتين العظميين العالميتين.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن إدارته "تبلي بلاءً حسنًا" في المفاوضات، وذلك بعد أن اتفق الجانبان على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة في الشهر الماضي مما خفف من وطأة التوترات في الأسواق المالية.