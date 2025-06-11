شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مهنا: مساعى لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مستمراً، حيث تجاوز 9 مليارات دولار سنوياً، مع فرص واعدة لزيادته خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مهنا أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصرية، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر أكثر من 25 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية من خلال تنظيم بعثات طرق الأبواب إلى واشنطن وتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، إضافة إلى العمل على تذليل التحديات أمام المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف عمر مهنا أن الشراكة بين مصر وأمريكا تمتد أيضاً إلى التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية استثمار هذه المجالات في توسيع قاعدة التعاون وتنويع العلاقات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال بمصر بما يعزز ثقة المستثمرين، ويعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

