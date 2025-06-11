شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أم استقرار.. أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5343 جنيهًا.

عيار 21: 4675 جنيهًا.

عيار 18: 4007 جنيها.

عيار 14: 3110 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.