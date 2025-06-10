شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-6-2025 يتراجع أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، بنحو 10 قروش حيث سجل بالبنك المركزي 49.45 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلى إلى 49.49 جنيه للشراء 49.59 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.49 جنيه للشراء 49.59 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.49 جنيه للشراء 49.59 جنيه البيع كما تراجع في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.49 جنيه للشراء 49.59 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.48 جنيه للشراء.

49.58 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع.