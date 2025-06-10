شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العائد على شهادات بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% من البنك المركزى المصرى أصبحت الفائدة على الشهادات ثابتة العائد 18.5%.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 18.5% يصل العائد إلى 1541 جنيها شهرياً لمدة 36 شهراً.

ويطرح بنك مصر الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهرى ثابت.

وينشر ”الخليج 365” أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر مرتفعة العائد اليوم، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين لها.

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 18.5% بعائد شهرى ويطرحها بنك مصر لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.