شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سلامة الغذاء" يشارك فى مؤتمر فيينا عن التحول الرقمى فى نظم سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة أحدث التطورات العالمية فى مجال سلامة الغذاء، شارك الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فى فعاليات مؤتمر فيينا لسلامة الغذاء، والذى يُعقد هذا العام تحت عنوان: "إمكانات التحول الرقمى فى نظم سلامة الغذاء"، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائى.

وقد ألقى الدكتور الهوبى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض فيها جهود مصر فى تطوير منظومة سلامة الغذاء، وخاصة في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الهيئة فى السنوات الأخيرة لتعزيز نظم التتبع والرقابة الإلكترونية على سلسلة الإمداد الغذائي، إلى جانب تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة للمخاطر الغذائية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية التعاون الدولى وتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن الرقمنة أصبحت عنصرًا محوريًا في تحسين كفاءة نظم سلامة الغذاء وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.



كما شهدت جلسات المؤتمر مناقشات معمقة حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، في دعم الرقابة والتتبع وسرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ الغذائية.



وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الحضور الدولي، وبناء شراكات فعالة مع المنظمات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي لأنظمة سلامة الغذاء، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الأمن الغذائي المستدام.