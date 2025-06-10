الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4007 جنيهات

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4007 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 06:00 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5343 جنيهًا.

- عيار 21: 4675 جنيهًا.

- عيار 18: 4007 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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