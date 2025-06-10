شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4007 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5343 جنيهًا.

- عيار 21: 4675 جنيهًا.

- عيار 18: 4007 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.