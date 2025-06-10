شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.. عيار 18 يسجل 4007 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 4007 جنيهات، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار، التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5343 جنيهًا.

عيار 21: 4675 جنيهًا.

عيار 18: 4007 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.