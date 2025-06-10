شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شلاتين للثروة المعدنية بقيمة 160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة شلاتين للثروة المعدنية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 160 مليون جنيه، وصفقة على شركة ستارتكس للمنسوجات والصباغة والتجهيز بحجم تداول 237.9 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة فتح الله بيت الجملة للتجارة والتوريدات بحجم تداول 2000 سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.1 مليون سهم بقيمة 190.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات والعرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.8%، والعرب على 5.9%، واستحوذت المؤسسات على 66.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28 مليون جنيه، 89 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 58.4 مليون جنيه، 565.2 ألف جنيه، 72.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 12538 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة.