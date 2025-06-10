شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بمصر الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمستهل تعاملات المساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر، بمستهل التعاملات المسائية بعد أن ارتفع الذهب من عيار 21 ليتجاوز المستوى 4670 جنيه للجرام، ويستهدف الوصول إلي 4690 جنيها مع التحرك الملحوظ في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 3340 دولاراً.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول سعر الذهب عند مستوى متذبذب بين 4670 إلي 4690 جنيها الآن.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا

عيار 21: 4675 جنيهًا

عيار 18: 4007 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيهًا



التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ينتج بسبب حركة أونصة الذهب في نطاق ضيق للغاية وسط ترقب نتائج مفاوضات التجارة بين أمريكا والصين.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية بأعلى معدل منذ بداية عام 2025 ليصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 16.8% مقارنة مع قراءة شهر ابريل السابقة التي كانت بنسبة 13.9%.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي في شهر مايو بنسبة 13.1% على المستوى السنوي بأعلى من القراءة السابقة لشهر ابريل عند 10.4%.