شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ ومحدود فى سعر الذهب اليوم بمصر الثلاثاء 10 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب اليوم فى مصر من عيار 21 ليتجاوز المستوى 4670 جنيها للجرام، ويستهدف الوصول إلى 4690 جنيها مع التحرك الملحوظ فى سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 3340 دولارًا.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول سعر الذهب عند مستوى متذبذب بين 4670 إلى 4690 جنيها الآن.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا.

عيار 21: 4675 جنيهًا.

عيار 18: 4007 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه.



التذبذب الحالى فى سعر الذهب المحلى ينتج بسبب حركة أونصة الذهب فى نطاق ضيق للغاية وسط ترقب نتائج مفاوضات التجارة بين أمريكا والصين.

بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم فى المدن المصرية بأعلى معدل منذ بداية عام 2025 ليصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو على أساس سنوى إلى 16.8% مقارنة مع قراءة شهر ابريل السابقة التى كانت بنسبة 13.9%.

كما أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع التضخم الأساسى فى شهر مايو بنسبة 13.1% على المستوى السنوى بأعلى من القراءة السابقة لشهر ابريل عند 10.4%.