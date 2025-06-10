النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (12) سنتًا إلى 67.16 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (13) سنتًا إلى (65.42) دولارًا، بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل، في وقت سابق من الجلسة.

وكان برنت قد ارتفع أمس إلى (67.19) دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل، مدعومًا باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين: إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه “لا يتلقى سوى تقارير جيدة” من فريقه.

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