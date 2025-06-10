ارتفاع أسعار الذهب إلى 10,3332 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بسيطًا في تعاملات الاثنين، مع بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن.

وارتفع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدار (40.9) دولارًا أي بنسبة (3,0%) إلى (10,3332) دولارًا للأوقية. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار (30,66) سنتًا أي بنسبة (8,1%) إلى (688,36) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.

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