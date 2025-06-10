الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 10,3332 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بسيطًا في تعاملات الاثنين، مع بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن.

وارتفع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدار (40.9) دولارًا أي بنسبة (3,0%) إلى (10,3332) دولارًا للأوقية. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار (30,66) سنتًا أي بنسبة (8,1%) إلى (688,36) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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