النفط يرتفع قرابة واحد بالمئة عند التسوية.. وخام برنت يسجل 67.04 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، قرابة واحد بالمئة عند التسوية، مدعومة بضعف الدولار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (57) سنتًا أو (0.86) بالمئة لتبلغ عند التسوية (67.04) دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (71) سنتًا أو 1.10 بالمئة لتبلغ (65.29) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وصعد خام برنت (4) بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط (6.2) بالمئة الأسبوع الماضي إذ عزز احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إقبال بعض المستثمرين على المخاطرة.

ومنح ضعف الدولار بعض الدعم لأسعار النفط، إذ انخفض مؤشر العملة الأمريكية (0.2) بالمئة، مما يقلل تكلفة شراء الخام على حائزي العملات الأخرى.

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