شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في الكويت عيار 21 بـ28.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.900 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.900 دينار

عيار 22 سجل 30.175 دينار

عيار 21 سجل 28.800 دينار

عيار 18 سجل 24.675 دينار

عيار 14 سجل 19.200 دينار

عيار 12 سجل 16.450 دينار

الاونصة 1023.575 دينار

الجنيه الذهب 230.350 دينار

الأونصة بالدولار 3329.25 دولار



وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.