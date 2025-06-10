شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في الكويت عيار 21 بـ28.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 10 يونيو 2025 12:33 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.900 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.900 دينار
عيار 22 سجل 30.175 دينار
عيار 21 سجل 28.800 دينار
عيار 18 سجل 24.675 دينار
عيار 14 سجل 19.200 دينار
عيار 12 سجل 16.450 دينار
الاونصة 1023.575 دينار
الجنيه الذهب 230.350 دينار
الأونصة بالدولار 3329.25 دولار
وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.
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