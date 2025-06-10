شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ36.100 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الشقويريالثلاثاء، 10 يونيو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.250 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.250 ريال
عيار 22 سجل 37.825 ريال
عيار 21 سجل 36.100 ريال
عيار 18 سجل 30.950 ريال
عيار 14 سجل 24.075 ريال
عيار 12 سجل 20.625 ريال
الاونصة12 سجل 83.200 ريال
الجنيه الذهب288.800 ريال
الأونصة بالدولار3329.25 دولار
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
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