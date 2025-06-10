شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ36.100 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.250 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.250 ريال

عيار 22 سجل 37.825 ريال

عيار 21 سجل 36.100 ريال

عيار 18 سجل 30.950 ريال

عيار 14 سجل 24.075 ريال

عيار 12 سجل 20.625 ريال

الاونصة12 سجل 83.200 ريال

الجنيه الذهب288.800 ريال

الأونصة بالدولار3329.25 دولار



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.