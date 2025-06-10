شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 10-6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 يونيه 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.585 جنيه للشراء.

13.652 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.679 جنيه للشراء.

13.625 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.681 جنيه للشراء.

13.6 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.566 جنيه للشراء.

13.628 جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.68 جنيه للشراء.

13.71 جنيه للبيع