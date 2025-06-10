شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات بلغت 2.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 32876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 41114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 14766 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 9829 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 13332 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 3419 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12530 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: كونتكت المالية القابضة، وسماد مصر (ايجيفرت).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات بالم هيلز للتعمير، وريكاب للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 2000 سهم، 10 آلاف سهم، 10 ملايين سهم، 5470 سهم، على الترتيب.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 264.6 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 2.4 مليون سهم، كما باع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 5 آلاف سهم، 8235 سهمًا، 5500 سهم، 50 ألف سهم، 3370 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن شراء المساهم أكت فاينانشال للاستشارات عدد 29.8 مليون سهم بسعر 3.097 جنيه بقيمة إجمالية 92.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.36% إلى 4.64%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن شراء المساهم ناس للاستثمارات القابضة المحدودة عدد 1.8 مليون سهم بسعر 102 جنيهًا بقيمة إجمالية 186.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 32.395% إلى 51.47%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بقيمة 958.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة انخفاض 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 18.9 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 304.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 93%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، صافي مبيعات بلغت 553.3 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2025، مقابل 467.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 26%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 13.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في مارس من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 103.2 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 113%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، عن تحقيق مبيعات بقيمة 184.4 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس من عام 2025 مقابل 59.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 22.4 مليون جنيه مقارنة بخسائر بقيمة 78.1 مليون جنيه.