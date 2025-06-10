شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يستقر عند 37360 جنيهًا وسط تذبذب عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عند مستوى 37360 جنيهًا، بالتزامن مع حالة من التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب في السوق تحديدا عيار 21، في ظل عطلة الأسواق وتغيرات محدودة في سعر الذهب العالمي.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 4670 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى الفتح في بداية تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4002 جنيهًا للجرام.

وقال متعاملون إن الأسعار المحلية تميل للارتفاع خلال الأيام المقبلة مدفوعة باستمرار الضبابية في حركة الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس على السوق المصري مباشرة.

ورغم استقرار الأسعار اليوم، إلا أن التحركات ما زالت محدودة، وسط ترقب لعودة نشاط السوق بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء العطلات، ما قد يغير من اتجاهات الأسعار.