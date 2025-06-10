الاقتصاد

سعر الجنيه الذهب يستقر عند 37360 جنيهًا وسط تذبذب عيار 21

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سعر الجنيه الذهب يستقر عند 37360 جنيهًا وسط تذبذب عيار 21

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القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 01:00 م

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عند مستوى 37360 جنيهًا، بالتزامن مع حالة من التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب في السوق تحديدا عيار 21، في ظل عطلة الأسواق وتغيرات محدودة في سعر الذهب العالمي.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 4670 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى الفتح في بداية تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4002 جنيهًا للجرام.

وقال متعاملون إن الأسعار المحلية تميل للارتفاع خلال الأيام المقبلة مدفوعة باستمرار الضبابية في حركة الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس على السوق المصري مباشرة.

ورغم استقرار الأسعار اليوم، إلا أن التحركات ما زالت محدودة، وسط ترقب لعودة نشاط السوق بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء العطلات، ما قد يغير من اتجاهات الأسعار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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