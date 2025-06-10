شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10 - 6- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-6-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات بعد اجازة عيد الاضحى المبارك، حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 161.03 جنيه للشراء و 162.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.03 جنيه للشراء.

162.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.1 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.2 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

158.6 جنيه للشراء.

162.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

157.5 جنيه للشراء.

162.2 جنيه للبيع.