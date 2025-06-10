شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامى بقيمة 500 مليون دولار بناسداك دبي والان مع تفاصيل الخبر

أدرج بناسداك دبي اليوم، صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، وأُصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.



وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:" يمثل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بثقة المستثمرين محليًا ودوليًا. ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، بما يرسّخ متانة مركزنا المالى".

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالى: "يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية. ومع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمركز موثوق للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي. ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. كما تؤكد العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي الدور الاستراتيجي الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها."



ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وتجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار موزعة على 160عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي كوجهة رئيسية تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.