شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري تراجع طفيف مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10-6- 2025 استقرارا.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.58 جنيه للشراء.

13.56جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.68جنيه للشراء.

13.62جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.68جنيه للشراء.

13.6جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.56جنيه للشراء.

13.63جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.68جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع