شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين حول سعر الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت اليوم الثلاثاء بقيمة تصل إلى 3 جنيهات للكيلو في المزارع، مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة زيادة المعروض بالسوق المحلي وتحسن حركة الإنتاج لدى عدد من المربين.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل اليوم نحو 69 جنيهًا كسعر استرشادي تسليم أرض المزرعة، بينما بلغ سعر التنفيذ الفعلي 70 جنيهًا للكيلو في أغلب التعاملات، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل استقرار مدخلات الإنتاج وتوفر الأعلاف بشكل أفضل من الفترات الماضية.

وأضاف أن سعر دواجن الساسو سجل 93 جنيهًا للكيلو كسعر استرشادي، وبلغ سعر التنفيذ 92 جنيهًا، في حين بلغ سعر كتكوت التسمين الأبيض 20 جنيهًا، وكتكوت الساسو 12 جنيهًا، وهي أسعار تعكس حالة من التوازن النسبي في السوق.

كما أشار إلى أن سعر الأمهات البيضاء استقر اليوم عند 58 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب لدى التجار والمستهلكين مع قرب دخول فصل الصيف، الذي عادةً ما يصاحبه تغيرات في الطلب.

وأكد رئيس الشعبة، أن استمرار تراجع الأسعار مرهون بمدى استقرار الإنتاج وتوافر الأعلاف، داعيًا الحكومة إلى الاستمرار في دعم منظومة الإنتاج المحلي وخفض أعباء الاستيراد لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.