شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر يكشف نسب تنفيذ مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس علاء عبّد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تفاصيل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بالمدينة، ومعدلات تنفيذ المشروع .

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، والمقام بالمجاورة 52 في الحي السابع بالمدينة.

ويضم المشروع 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 و131 مترًا مربعًا للوحدة، ويُنفذ على طراز عمراني متميز بنظام "الكومباوند" المتكامل، حيث يشمل منظومة متكاملة للأمن والسلامة، تتضمن كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، ومنظومة إطفاء متطورة وفق أعلى المواصفات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 10% حتى تاريخه، مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب أعمال التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي المشروع في سياق جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى التوسع العمراني وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مفهوم المدن الجديدة المتكاملة.