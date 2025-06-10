شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نقلة نوعية فى الرقمنة والتدريب والبنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تحولًا نوعيًا تقوده الوزارة بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع رقمي شامل، فمن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الإنترنت، إلى إطلاق خدمات حكومية رقمية متكاملة، وتدريب مئات الآلاف من الشباب في مجالات المستقبل، تعمل الوزارة على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية، في ظل رؤية استراتيجية تستثمر في الإنسان والتقنية معًا.

180 خدمة حكومية متاحة على منصة "مصر الرقمية" لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

125 ضعف زيادة عدد المتدربين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال 7 سنوات.

500 ألف متدرب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي.

27 مركز إبداع رقمي بحلول 2025، مقارنة بـ3 مراكز فقط في 2016.

400 ألف متخصص يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

180 شركة تدير 200 مركز لخدمات التعهيد داخل مصر.

90% من حركة البيانات الدولية تمر عبر مصر عبر 16 كابلًا بحريًا.

9.3 مليون مبنى في القرى تم توصيلها بكابلات الألياف الضوئية ضمن مشروع "حياة كريمة".

16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

6% مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% عام 2018.