شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار داخل البنوك المصرية فى الآونة الأخيرة، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء 10-6-2025.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.