شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل استقرارا خلال التداولات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرار خلال تداولات اليوم مع استمرار التحركات المحدودة بسبب العطلة، بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي والذي يكون له تأثير مباشر على سعر الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4670 جنيها للجرام ليتداول سعر الذهب عند نفس القيمة وقت نشر هذه السطور.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5337 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4002 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ينتج عن العطلة الحالية في مصر بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي خلال الفترة الحالية.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية بأعلى معدل منذ بداية عام 2025 ليصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 16.8% مقارنة مع قراءة شهر ابريل السابقة التي كانت بنسبة 13.9%.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي في شهر مايو بنسبة 13.1% على المستوى السنوي بأعلى من القراءة السابقة لشهر ابريل عند 10.4%.