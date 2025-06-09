شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ5337 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 09 يونيو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.
اسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5337 جنيهًا
عيار 21: 4670 جنيهًا
عيار 18: 4002 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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