شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ5337 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5337 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4002 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري