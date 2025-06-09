الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ5337 جنيها

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سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ5337 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 09 يونيو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5337 جنيهًا
عيار 21: 4670 جنيهًا
عيار 18: 4002 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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