شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري فى سعر الذهب اليوم بمصر بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم خلال التداولات المسائية، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 10 جنيهات، ليعكس هذا الصعود حالة من الترقب في السوق المحلي، خاصة مع ارتباط حركة الذهب بشكل أكبر بالتغيرات العالمية، وتحديدًا بتقلبات سعر الأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5337 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4002 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

وبحسب متابعين لحركة السوق، فقد أسهم الارتفاع الأخير في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري – والذي وصل لمستويات غير مسبوقة عند 48.5 مليار دولار – في تعزيز ثقة المستثمرين، مما ساهم في تقليل حدة التقلبات السعرية محليًا، وأدى تدريجيًا إلى استقرار نسبي في سوق الذهب.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت السوق تقلبات ملحوظة؛ حيث صعد سعر الجرام عيار 21 من نحو 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بعدما بلغ ذروته عند 4750 جنيهًا يوم الخميس، قبل أن يتراجع مجددًا.

أما على الصعيد العالمي، فتأثرت أسعار الأوقية بعوامل متعددة، أبرزها التحركات في عوائد السندات الأمريكية وتغيرات في سعر صرف الدولار، وهو ما تسبب في تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند إغلاق الأسبوع. ويُعتقد أن المحادثات السياسية بين قادة الولايات المتحدة والصين قد لعبت دورًا في تهدئة التوترات، ما انعكس على أداء الذهب.

ويبدو أن تحسن قيمة الجنيه المصري مؤخرًا ساعد في إعادة ربط السوق المحلي بالأسواق العالمية، بعد فترة من الانفصال النسبي نتيجة الضغوط السابقة على العملة.