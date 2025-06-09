شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار فى البنك الاهلي الى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.