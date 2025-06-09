شكرا لقرائتكم خبر عن ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين بدءا من غد 10 يونيو لتجنب تراكم المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

سداد فاتورة الكهرباء بشكل منتظم لتجنب تراكم المديونيات على المشتركين أصبح أمرا مهما وضروريا لكل مواطن، لذلك يرصد الخليج 365 لقرائه طرق سداد فاتورة شهر يونيو التى تعبر عن استهلاك مايو اونلاين بداً من غد الثلاثاء 10 يونيو من خلال عدد من المنافذ الاليكترونية التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفيما يلى منافذ دفع الفواتير أون لاين:

1- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- توافر أكثر من 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى.

3- حوالى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).

6- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store).

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

8- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

9- تطبيق "سهل" على الهاتف المحمول.