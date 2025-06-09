5 شركات سعودية واعدة ضمن مشاركة “منشآت” في معرض “فيفا تك 2025” بباريس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض الدولي للتقنية والابتكار “VivaTech 2025″، الذي تنطلق فعالياته بعد غد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور (5) شركات سعودية ناشئة تصنَّف ضمن المسار التصاعدي نحو دخول نادي الشركات المليارية.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود “منشآت” في دعم وتمكين الشركات السعودية الواعدة، عبر تعزيز حضورها في المحافل الدولية وربطها بشبكات المستثمرين والأسواق الدولية، وزيادة فرص توسعها عالميًا، إضافة إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المتطورة في المملكة.

ويعد معرض “VivaTech” أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الابتكار والتقنية وريادة الأعمال، ويجمع المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، ويشكّل منصة مثالية لاستعراض أحدث الحلول التقنية واستكشاف الشراكات الإستراتيجية.

وتبرز مشاركة “منشآت” في هذا المعرض الشركات السعودية الناشئة في البيئة الابتكارية العالمية، وتمكنها من استثمار الفرص الدولية وتسريع نموها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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