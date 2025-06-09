شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4002 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 09 يونيو 2025 06:00 م
تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
وننشر أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 24: 5337 جنيهًا
عيار 21: 4670 جنيهًا
عيار 18: 4002 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا
افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.
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