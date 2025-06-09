الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4002 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 4002 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 09 يونيو 2025 06:00 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

وننشر أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5337 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4002 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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