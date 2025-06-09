شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث الأربعاء الماضي نتيجة إجازة عيد الأضحى، حيث سجل بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.