شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.. عيار 18 يسجل 4002 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 4002 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار، التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5337 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4002 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37360 جنيها

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.