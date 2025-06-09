شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفصل عداد الكهرباء الكارت فى حالة نفاذ الرصيد خلال العيد؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 09 يونيو 2025 03:57 م
يتساءل العديد من المواطنين دائما هل يفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع " الكارت " في حالة نفاذ الرصيد خلال العطلات الرسمية والأعياد ومن بينها عيد الأضحى المبارك، ”الخليج 365” يوضح لقراءه تفاصيل فصل عداد الكهرباء حتى وإن نفذ الرصيد:
1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .
2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.
3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".
4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.
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