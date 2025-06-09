شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفصل عداد الكهرباء الكارت فى حالة نفاذ الرصيد خلال العيد؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل العديد من المواطنين دائما هل يفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع " الكارت " في حالة نفاذ الرصيد خلال العطلات الرسمية والأعياد ومن بينها عيد الأضحى المبارك، ”الخليج 365” يوضح لقراءه تفاصيل فصل عداد الكهرباء حتى وإن نفذ الرصيد:

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.



