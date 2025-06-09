شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الفراخ البيضاء لتراجع حجم الطلب وانخفاض الهالك والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وذلك لمستويات تصل إلى 25% قياسا بنفس الفترة من بداية العام، بالتزامن مع هبوط حجم الطلب، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البيع سواء للمستهلك أو في مزارع التربية.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة التي طالت أسعار الدواجن والكتاكيت والأعلاف خلال الشهور الماضية، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم المزرعة بلغ اليوم 75 جنيهًا، مقابل ما يزيد عن 100 جنيه للكيلو خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة تتجاوز 25%.

انخفاض أسعار الدواجن الساسو إلى 95 جنيهًا للكيلو.. وتحسن في منظومة الإنتاج

وأشار السيد في تصريحات خاصة، إلى أن الدواجن الساسو انخفضت هي الأخرى إلى 95 جنيهًا للكيلو تنفيذًا، بعدما سجلت في وقت سابق أسعارًا اقتربت من 125 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في منظومة الإنتاج بعد تدخل الدولة لتسهيل الإفراجات الجمركية عن مكونات الأعلاف، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على المربين وخفض التكلفة النهائية للمنتج.

وأوضح أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا مع انقضاء شهر رمضان الذي عادة ما يشهد ذروة في الاستهلاك، وهو ما يدفع الأسعار نحو الاستقرار خلال فصل الصيف، الذي يقل فيه الإقبال على استهلاك اللحوم البيضاء مقارنة بمواسم الشتاء.