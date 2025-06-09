شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السياحة الدينية بالغرفة: موسم الحج الحالى الأنجح والأكثر تميز منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن موسم الحج هذا العام شهد تطورات كبيرة أسهمت في أن يكون هذا الموسم من أنجح مواسم الحج منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن الإجراءات السعودية الصارمة في منع كل من لا يحمل تصريح أو تأشيرة حج من الوصول إلى المشاعر المقدسة أدى إلى وجود سهولة كبيرة في أداء الفريضة، بجانب الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة السلطات السعودية في تنظيم حركة الحجيج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل سهل حركة ضيوف الرحمن وحافظ على راحتهم وسلامتهم.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أنه على صعيد الحج السياحي فإن الموسم كذلك يعد من أنجح مواسم الحج السياحي، حيث بذل الجميع وفي مقدمتهم شركات السياحة جهدا كبيرا منذ شهور عديدة للإعداد الجيد للموسم ويجب الإشادة الكبيرة بالمشرفين التابعين لشركات السياحة الذين تحملوا عبئا كبيرا خلال موسم الحج واستغلوا خبرتهم لإنهاء الكثير من المشاكل ، وقد تم بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار في وضع ضوابط صارمة ومدروسة لتجنب أية سلبيات وقعت بالمواسم الماضية ، واستمر الجهد من الجميع خاصة وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق التام مع الغرفة ممثلة في لجنة السياحة الدينية ، بالإضافة إلى الجهد الكبير لوزارة الحج السعودية وكذلك شركات الطوافة التي وقع عليها الاختيار لخدمة الحج السياحي.

وشدد أحمد إبراهيم، على أن الموسم كان طويلا وصعبا لكن نجحت الجهود في حل مشاكل عديدة وعلى مدى شهور ممتدة

وأضاف أن الحج السياحي كذلك كان مميزا للغاية هذا العام فيما يخص مخيمات منى وعرفات من حيث جودة المخيمات وتميز الخدمات ، باستثناء المشكلة الأزلية لضيق المساحة المخصصة للحجاج في مشعر منى، وقد بذلت بعثة الحج السياحي جهدا كبيرا بالتنسيق مع مراكز الخدمة الميدانية السعودية وشركات السياحة لحل المشاكل الناتجة عن ضيق المساحة بمشعر منى.

وأضاف أن كل المشكلات التى ظهرت خلال هذا الموسم وتحديداً فى مشعر منى تم التعامل معها ،حيث تحركت اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة المتواجدة بمنى وتم حلها وتسكين الحجاج في المخيمات.