شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 فى سلطنة عمان عيار 18 بـ30.775 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.050 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.050 ريال

عيار 22 سجل 37.625 ريال

عيار 21 سجل 35.925 ريال

عيار 18 سجل 30.775 ريال

عيار 14 سجل 23.950 ريال

عيار 12 سجل 20.525 ريال

الاونصة1276.625 ريال

الجنيه الذهب287.300 ريال

الأونصة بالدولار3324.98 دولار



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.