شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصرى الآن 49.69 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث الأربعاء الماضي نتيجة إجازة عيد الأضحى، بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولارالان خلال تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.