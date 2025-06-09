شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر اليورو اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحى 9 يونيه 2025 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر اليورو اليوم الإثنين 9 يونيه 2025 أمام الجنيه، تطورات ملحوظة خلال التداولات في البنوك المصرية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.43 جنيه للشراء، و56.59 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.32 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.33 جنيه للشراء، و56.67 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري



56.43 جنيه للشراء.

56.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.32 جنيه للشراء.

56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.33 جنيه للشراء.

56.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.32 جنيه للشراء.

56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.32 جنيه للشراء.

56.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.40 جنيه للشراء.

56.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.29 جنيه للشراء.

56.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.39 جنيه للشراء.

56.64 جنيه للبيع.