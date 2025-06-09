شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها أكثر من 2300 سائح والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء السخنة السفينة السياحية "AROYA" القادمة من ميناء سفاجا، والتي وصلت إلى رصيف الميناء في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وعلى متنها 2351 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم يضم 1500 فرد.

وتحمل السفينة "AROYA" الجنسية المالطية، ويبلغ طولها 303 أمتار، بغاطس يصل إلى 8.5 متر، ومن المنتظر أن تغادر الميناء متجهة إلى جدة خلال يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.



وصول السفينة السياحية

ويأتي استقبال السفينة السياحية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة البحرية ضمن مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للسياحة والخدمات البحرية واللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، واستمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة المواني التابعة لها، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتزامن استقبال السفينة السياحية مع عيد الأضحى المبارك، مما يعكس جاهزية واستمرارية العمل بكفاءة داخل مواني المنطقة الاقتصادية حتى خلال فترات الذروة والأعياد.