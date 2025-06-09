الاقتصاد

استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة: خام برنت عند 66.47 دولارًا للبرميل وغرب تكساس الوسيط عند 64.59 دولارًا

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  • استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة: خام برنت عند 66.47 دولارًا للبرميل وغرب تكساس الوسيط عند 64.59 دولارًا 1/2
  • استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة: خام برنت عند 66.47 دولارًا للبرميل وغرب تكساس الوسيط عند 64.59 دولارًا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حافظت أسعار النفط على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي في المعاملات المبكرة، اليوم، مع ترقب المستثمرين محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن في وقت لاحق اليوم.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت عند (66.47) دولارًا للبرميل، وجرى تداول خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي، بارتفاع سنت واحد عند (64.59) دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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