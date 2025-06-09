شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 32.775 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 09 يونيو 2025 12:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.775 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.775 دينار
عيار 22 سجل 30.050 دينار
عيار 21 سجل 28.675 دينار
عيار 18 سجل 24.600 دينار
عيار 14 سجل 19.125 دينار
عيار 12 سجل 16.400 دينار
الاونصة1019.725 دينار
الجنيه الذهب229.500 دينار
الأونصة بالدولار3327.68 دولار
و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.
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