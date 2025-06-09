شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 32.775 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.775 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.775 دينار

عيار 22 سجل 30.050 دينار

عيار 21 سجل 28.675 دينار

عيار 18 سجل 24.600 دينار

عيار 14 سجل 19.125 دينار

عيار 12 سجل 16.400 دينار

الاونصة1019.725 دينار

الجنيه الذهب229.500 دينار

الأونصة بالدولار3327.68 دولار



و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.



كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

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