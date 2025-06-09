شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 09 يونيو 2025 10:22 ص
تعاود البنوك العاملة فى مصر العمل غدا، الثلاثاء، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتعمل البنوك من الساعة 8:30 صباحا حتى 3 عصراً وهى مواعيد العمل الرسمية.
كان البنك المركزي المصرى قال إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.
وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.
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