شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9-6-2025 أمام الجنيه المصري اليوم وفقا لآخر تحديث قبل إجازة عيد الأضحى بالبنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.